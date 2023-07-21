Beşiktaş, Daniel Amartey'i resmen kadrosuna kattı
ensonhaber.com

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

"Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar dileriz"

Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Daniel Amartey'i resmen kadrosuna kattı

2+1 yıllık sözleşme

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.