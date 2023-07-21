Beşiktaş, Daniel Amartey'i resmen kadrosuna kattı Transfer ataklarına hız veren siyah-beyazlılar, Ganalı futbolcu Daniel Amartey'i renklerine bağladığını duyurdu.

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Süper Lig devlerinden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

"Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar dileriz"

Siyah-beyazlılardan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

2+1 yıllık sözleşme

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.