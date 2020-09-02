Beşiktaş, Davide Santon ile anlaştı

Sağ bekte yokluktan Lens'i oynatan Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda, Roma'nın tecrübeli ismi Davide Santon ile her konuda anlaşma sağlandı.

Bayern Münih'in genç sağ beki Mert Yılmaz ile de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, Roma'nın sağ beki Davide Santon ile büyük ölçüde anlaştı.

29 yaşındaki sağ bek ile birebir görüşen siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcuyu ikna etmeyi başardı.

1 MİLYON EURO MAAŞ

Roma ile yapılan görüşmelerde futbolcunun yıllık maaşı konusunda anlaşmaya varan Beşiktaş, 1.4 milyon euro alan Santon'un 1 milyon euroluk maaşını karşılayacak. Geri kalan 400 bin euroluk kısım ise İtalyan ekibi tarafından ödenecek.

Bu transfer için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek olan Kartal'ın, transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Davide Santon, geçen sezon Roma formasıyla 21 maçta görev aldı. Futbolcunun, İtalyan takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.