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Beşiktaş, Davide Santon ile prensipte anlaştı
Beşiktaş, AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2020 - 15:17
- Güncelleme : 15.08.2020 - 15:17
Beşiktaş, AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı.
TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Ayrıntılar gelecek...