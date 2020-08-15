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    Beşiktaş, Davide Santon ile prensipte anlaştı

    Beşiktaş, AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 15:17
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 15:17
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    Beşiktaş, Davide Santon ile prensipte anlaştı

    Beşiktaş, AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı.

    TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

    Ayrıntılar gelecek...

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