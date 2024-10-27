Beşiktaş derbisinde Yunus Akgün'e gözlemci akını

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Galatasaray'ın parlayan yıldızı Yunus Akgün'e olan ilgi artıyor. Son dönemde adı birçok kulüple anılan başarılı oyuncu için Beşiktaş derbisi de kritik bir önem taşıyacak.

Dev derbide gözler özellikle genç yıldızların üzerinde olacak. Bunlardan biri de Yunus Akgün.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve hem ligde hem de Avrupa’da üst üste goller atan 24 yaşındaki futbolcuyu, Portekiz, İspanya, İngiltere, İtalya ve Belçika’dan gelen kulüp temsilcileri çıplak gözle tribünde izleyecek.

LEICESTER'A GİTTİ AMA...

Geçen sezon kiralık gittiği Leicester’da kendisini göstermeyi başaramayan Yunus, Galatasaray’da yakaladığı çıkışla yeniden Avrupa’ya adım atmanın hesapları içerisinde.

Milli futbolcu bu sezon ise 13 maçta 5 gol 1 asistle takımına katkı sağladı.