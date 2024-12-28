Beşiktaş devrede! Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı satmak istiyor

Haber Merkezi

Kariyerini İskoçya'da Rangers forması altında sürdüren milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, ayrılık aşamasında.

Rangers, sol bek bölgesinde görev alan oyuncuyu satış listesine koydu.

RANGERS, SATMAK İSTİYOR

Ibrox News'in haberine göre; Rangers, Rıdvan Yılmaz'ı ocak ayında 4.1 milyon sterlin ile 4.9 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeliyle satmak istiyor.

BEŞİKTAŞ, DEVREYE GİRDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu için devreye girdiği öğrenildi.

Başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın Rıdvan'ı yakından takip ettikleri belirtildi.

Başkan seçilmeleri halinde iki ismin de 23 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istedikleri kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞKA BİR TAKIMA GİDERSE NE OLACAK?

Rıdvan Yılmaz, 2022 yılında 4 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu.

Rıdvan'ın Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sini siyah-beyazlı kulüp alacak.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Rıdvan, Rangers formasını 60 maçta giydi. Başarılı isim, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle mücadele etti.