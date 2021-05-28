Beşiktaş, Diego Costa'yı istiyor

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra hala kulüp bulamayan dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'la ile temaslara başladı.

Yeni sezon öncesinde en az iki santrfor transferi yapmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi'nde daha önce Mario Mandzukic ve Mame Diouf isimleri gündeme gelmişti.

Son olarak da edinilen bilgiye göre, Kara Kartal'ın dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile görüştüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yollarını ayıran 32 yaşındaki golcü, hala kulüp bulamadı. Bu anlamda Siyah-Beyazlı kulüp ile Costa arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

YILLIK 2 MİLYON EUROYU KABUL EDERSE İMZALAR ATILACAK

Temsilci ile yapılan görüşmelerde İspanyol golcü için yıllık 4 milyon Euro ve 2 milyon euro da imza parası istendiği belirtildi.

Beşiktaş'a, Costa'nın maliyeti fazla geldi. Ancak Kara Kartal, bu rakamın yarısını önerdi. Eğer Costa, bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak.

Öte yandan taraflar arasında halen bir orta yol bulunmaya çalışıldığı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.