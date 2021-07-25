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    Beşiktaş, Divock Origi'yi listesine aldı

    Beşiktaş, Divock Origi'yi listesine aldı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü listesine Liverpool'un Kenyalı santrforu Divock Origi'yi aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 11:13
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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geride kalan sezon içerisinde ne ligde ne de Devler Ligi arenasında taraftarlarını tatmin edecek bir sonuç alamadı.

    Merseyside ekibi, yaklaşık 12 kişilik gönderilecekler listesi oluşturdu. Bu isimlerin birkaçı ile yollar ayrılırken, birkaçı ise hâlâ kulüp bulamadı.

    İngilizlerin takımdan göndermeyi planladığı isimlerden bir diğeri de Divock Origi...

    Beşiktaş, Divock Origi yi listesine aldı #1

    GEÇEN SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

    Geçen sezon 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Origi, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

    Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi de 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Siyah-beyazlı ekip, 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Origi’yi kadrosuna katabilmek adına kiralama önerisinde bulunacak.

    Beşiktaş, Divock Origi yi listesine aldı #2

    3.5 MİLYON EURO MAAŞI VAR

    Bu bölgeye başka bir takviye yapmak isteyen Liverpool'un, Origi'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedilirken futbolcunun transferinde en büyük sorun ise 3.5 milyon euroluk maaş yükü.

    Beşiktaş, Divock Origi yi listesine aldı #3

    Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, bu problemi de yüzde 50'sini ödeyerek çözmeyi hedefliyor. Görüşmelerin kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması bekleniyor.

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