Beşiktaş, Divock Origi'yi listesine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü listesine Liverpool'un Kenyalı santrforu Divock Origi'yi aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, geride kalan sezon içerisinde ne ligde ne de Devler Ligi arenasında taraftarlarını tatmin edecek bir sonuç alamadı.

Merseyside ekibi, yaklaşık 12 kişilik gönderilecekler listesi oluşturdu. Bu isimlerin birkaçı ile yollar ayrılırken, birkaçı ise hâlâ kulüp bulamadı.

İngilizlerin takımdan göndermeyi planladığı isimlerden bir diğeri de Divock Origi...

GEÇEN SEZON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Geçen sezon 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Origi, beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi de 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. Siyah-beyazlı ekip, 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Origi’yi kadrosuna katabilmek adına kiralama önerisinde bulunacak.

3.5 MİLYON EURO MAAŞI VAR

Bu bölgeye başka bir takviye yapmak isteyen Liverpool'un, Origi'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedilirken futbolcunun transferinde en büyük sorun ise 3.5 milyon euroluk maaş yükü.

Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, bu problemi de yüzde 50'sini ödeyerek çözmeyi hedefliyor. Görüşmelerin kısa süre içerisinde çözüme ulaştırılması bekleniyor.