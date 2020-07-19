Beşiktaş, Doğukan'la her konuda anlaştı

Genç oyunculara yatırım yapma kararı alan Beşiktaş, Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, İzmir ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Karşıyaka'nın sol kanat oyuncusu Doğukan İnci transferinde sona yaklaştı.

250 BİN TL GARANTİ ÜCRET

21 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan siyah-beyazlıların Doğukan'a 250 bin TL garanti ücret ve 250 bin TL de bonus vereceği öğrenildi.

Kartal ayrıca, 30 maçta forma giymesi halinde oyuncuya 100 bin TL de prim verecek.

KARŞIYAKA'YA 1.5 MİLYON TL

Yönetim, 3. lig ekibi Karşıyaka'ya ise 1.5 milyon TL bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay teklif etti.

İzmir ekibi eğer teklifi kabul ederse Doğukan 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

12 GOL 5 ASİST

Bu sezon ligde 24 maçta forma giyen yetenekli futbolcu, 12 gol atıp 5 de asist yaptı.