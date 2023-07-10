Beşiktaş, Dusan Tadic'i gündemine aldı Ajax'la yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki futbolcu Dusan Tadic için Beşiktaş temaslarına devam ediyor.

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş'le yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Almanya kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde Emrecan Bulut'la ilk transferini yapan siyah-beyazlılar, ikinci hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Transferde kadrosunu geliştirmek için çaba harcayan Beşiktaş, Ajax'ın 10 numarası Dusan Tadic'i renklerine bağlamak istiyor.

Beşiktaş 2+1 yıllık sözleşme önerdi

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Tadic'e 2+1 yıllık sözleşme önerdi.

Ajax'la kontratının bitimine 1 yıl kalan Tadic, Hollanda ekibinin yönetimiyle görüşerek bonservisini eline almak istiyor. Bu durumda Beşiktaş, Sırp oyuncuya bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon 47 maçta forma giydi

Son 5 sezon Ajax’ta forma giyen ve takım kaptanı olan Sırp oyuncu, 241 maçta 105 gol attı, 112 asist yaptı.

Tadic, geçen sezon ise 47 maçta 13 gol, 21 asist ile takıma önemli katkı sağladı.

Orkun ile polemik yaşamıştı

Dusan Tadic, geçtiğimiz aylarda Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile yaşadık tartışmayla gündeme gelmişti.

Sırp futbolcu, oruç tutan Kökçü'ye eliyle "Yemek ye"işareti yapmıştı. Bu hareket büyük tepki çekerken daha sonra iki taraf da iddiaları yalanladı.

Tadic konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Orkun Kökçü'ye oruç tutmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedim. Onu yere düşürdükten sonra çimlerin tadının nasıl olduğunu sordum ve daha fazla spor salonuna gitmesi gerektiğini söyledim." ifadelerini kullanmıştı.