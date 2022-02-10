Beşiktaş, Ekuban ile anlaştı

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Gol yolunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, forvet mevkiini güçlendirmek istiyor.

Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda biten Cyle Larin ile de anlaşma sağlanamadı.

Belçikalı yıldız Batshuayi'nin kalıp-kalmayacağı, sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre netlik kazanacak. Senelik 2.5 milyon euroda ısrar eden Larin ise 1.7 milyon euroya evet demezse önümüzdeki sezon olmayacak.





EKUBAN'LA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlılar, forvette Genoa'dan ayrılmak isteyen ve bir zamanlar Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'la prensip anlaşmasına vardı.

Milliyet'in haberine göre; iki forvetten birinin gitmesi durumunda bile siyah-beyazlılar Calep Ekuban'ı renklerine katacak. Ekuban, yeni sezon için Beşiktaş'la söz keserken; siyahbeyazlıların Genoa ile anlaşması halinde Ganalı hücumcu gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

103 MAÇTA 29 GOL

Trabzonspor formasıyla toplam 103 maçta görev yapan Ekuban, bu periyotta 29 gol atarken, 18 de asist yaptı. 2020- 21 sezonu başında 1,8 milyon euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutan Ganalı forvet, İtalya'da bekleneni veremedi. 27 yaşındaki Ekuban, Çizme'de 23 maçta sadece 1 gol, 1 asistlik performansla 2 gole katkı sağlayabildi.