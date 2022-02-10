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    Beşiktaş, Ekuban ile anlaştı

    Beşiktaş, Ekuban ile anlaştı

    Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Genoa'da forma giyen Caleb Ekuban ile prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 15:27
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    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Gol yolunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, forvet mevkiini güçlendirmek istiyor.

    Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda biten Cyle Larin ile de anlaşma sağlanamadı.

    Belçikalı yıldız Batshuayi'nin kalıp-kalmayacağı, sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre netlik kazanacak. Senelik 2.5 milyon euroda ısrar eden Larin ise 1.7 milyon euroya evet demezse önümüzdeki sezon olmayacak.

    Beşiktaş, Ekuban ile anlaştı #1

    EKUBAN'LA ANLAŞMA TAMAM

    Siyah-beyazlılar, forvette Genoa'dan ayrılmak isteyen ve bir zamanlar Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban'la prensip anlaşmasına vardı.

    Milliyet'in haberine göre; iki forvetten birinin gitmesi durumunda bile siyah-beyazlılar Calep Ekuban'ı renklerine katacak. Ekuban, yeni sezon için Beşiktaş'la söz keserken; siyahbeyazlıların Genoa ile anlaşması halinde Ganalı hücumcu gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

    Beşiktaş, Ekuban ile anlaştı #2

    103 MAÇTA 29 GOL

    Trabzonspor formasıyla toplam 103 maçta görev yapan Ekuban, bu periyotta 29 gol atarken, 18 de asist yaptı. 2020- 21 sezonu başında 1,8 milyon euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutan Ganalı forvet, İtalya'da bekleneni veremedi. 27 yaşındaki Ekuban, Çizme'de 23 maçta sadece 1 gol, 1 asistlik performansla 2 gole katkı sağlayabildi.


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