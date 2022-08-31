Beşiktaş, Elayis Tavşan ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Elayis Tavşan ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'de sezona iyi başlyan ve lider durumda bulunan Beşiktaş'ın Empoli'nin de kadrosuna katmak istediği NEC Nijmegen'den Elayis Tavşan için anlaşma sağladığı belirtildi.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Rakip ağları 11 kez havalandırarak hücum hattında dikkat çekici bir performans sergileyen siyah-beyazlı takıma bir hücum takviyesi daha geliyor.

Empoli yerine Beşiktaş'ı seçti

TuttoMercato'nun haberine göre, Empoli'nin de kadrosuna katmak istediği NEC Nijmegen'in kanat oyuncusu Elayis Tavşan'ın Beşiktaş'ı tercih ettiğini yazdı. Haberde 21 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulübün teklifini kabul ettiği belirtildi.

Beşiktaş, 3.5 milyon euro ödeyecek

Beşiktaş'ın kasasından bu transfer için 3.5 milyon euro çıkacağı öğrenildi.

Hollanda alt yaş milli takımlarında oynadı

30 Nisan 2001 Hollanda doğumlu olan Elayis Tavşan, Sparta Rotterdam altyapısından A Takıma yükseldi.

1 Temmuz 2020'de NEC Nijmegen'e transfer oldu. Sol ayağını kullanan 1.83 boyundaki genç oyuncu, her iki kanatta görev yapabiliyor.



Hollanda genç milli takımlarında oynayan Elayis, U21'de 4 maçta 3 gol ve 1 asist üretti. Elayis Tavşan'ın güncel piyasa değeri ise 1.4 milyon euro.