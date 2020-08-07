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    Beşiktaş, Elneny için Arsenal ile pazarlık halinde

    Beşiktaş, Elneny için Arsenal ile pazarlık halinde

    Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş formasıyla Arsenal'den kiralık olarak tamamlayan Mohamed Elneny'nin 1 yıl daha kiralanmasına karar verildi. İngiliz kulübüyle görüşmeler sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 17:59
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    Beşiktaş, Elneny için Arsenal ile pazarlık halinde

    Beşiktaş'ta geleceği merakla beklenen isimler arasında olan Elneny konusunda nihayet karar verildi.

    Siyah-beyazlı takım, kiralık sözleşmesi sona eren Elneny'i kiralamak için Arsenal'in kapısını çaldı.

    SERGEN YALÇIN "KALSIN" DEDİ

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla takımda kalmasını istediği Mısırlı futbolcu için girişimlere başlayan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli futbolcuyu 1 yıl daha kiralamak istiyor.

    Beşiktaş, Elneny için Arsenal ile pazarlık halinde #1

    SON KARAR ARSENAL'İN

    Türkiye'de mutlu olduğunu ifade eden 28 yaşındaki futbolcunun da gönlü Beşiktaş'ta kalmaktan yana. Son kararı İngiliz kulübünün vereceği belirtilirken, siyah-beyazlıların transferi kısa sürede çözümlendirmesi bekleniyor.

    Elneny bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 1 gol 4 asist yaparak takımına katkı sağladı.

    Beşiktaş, Elneny için Arsenal ile pazarlık halinde #2

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