Beşiktaş, Emirhan İlkhan ile sözleşme yenileyecek

Süper Lig'de gelecek sezon kadrosunu şimdiden oluşturmaya başlayan Beşiktaş, genç oyuncusu Emirhan İlkhan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra Beşiktaş takımının başına geçen Valerian Ismael, kendine has bir oyun tarzı için gelecek sezon kadrosunu şimdiden oluşturmaya başladı.

İşe takımdaki bazı oyuncularla sözleşme yenilemekle başlanacak.

Fenerbahçe derbisinde oynadığı oyun ile adından söz ettiren, bitirici vuruşlarıyla taraftarları etkileyen genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan ile lig bitiminde yeni sözleşme imzalanacak.





Göztepe maçında ilk 11'de

Bugün İzmir'de oynanacak Göztepe karşılaşmasında da ilk 11’de başlayacak olan Emirhan, orta alanda Josef de Souza’yla birlikte başarılı bir oyun serfilemeye çalışacak.

5 yıllık yeni sözleşme imzalanacak

Fanatik'in haberine göre; şu anda alt yapı oyuncusu maaşı alan 19 yaşındaki futbolcunun aylık ücretinin 100 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, genç oyuncu ile 5 yıllık kontrat yapacağı ve sözleşmesine yüksek bir sözleşme fesih bedeli eklemesi düşünülüyor.





