Beşiktaş, Emirhan Topçu’ya çok yakın

Beşiktaş, Emirhan Topçu’ya çok yakın

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Rizespor forması giyen Emirhan Topçu ile görüştüğünü duyurdu.

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Wout Weghorest, Jackson Muleka ve Cenk Tosun gibi isimleri renklerine bağlamıştı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sıranın savunma hattına geldiğini ve en az 2 tane stoper isteğini yönetime bildirdi.

Beşiktaş’ta Serdar Saatçı’nin kadro dışı bırakılmasıyla birlikte siyah-beyazlı ekip, yerli stoper arayışına girdi.

Bu bağlamda Emirhan Topçu ile görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlı ekibin genç oyuncuyu yakında duyurması bekleniyor.

Bonservisi 1 milon euro

Siyah-beyazlı ekibin, Emirhan Topçu için 1 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılında transferi noktalayacağı düşünülüyor.

Transferin resmiyet kazanması sonrasında, genç stoper Avusturya kampının yolunu tutacak.

Öte yandan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Valerian Ismael tarafından kampa götürülen, U19 takımında oynayan Fildişili stoper Badra Cisse’yi, Türk statüsünde için harekete geçirildiği öğrenildi.