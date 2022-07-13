Petrol
99.19
-0.30%
Euro
17.5228
0.77%
Dolar
17.4482
0.77%
Altın
963.73
0.42%
Borsa
241
-1.01%
Bitcoin
339.914
-3.40%
BTXN Coin
7.12
-3.26%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Beşiktaş, Emirhan Topçu’ya çok yakın

    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Rizespor forması giyen Emirhan Topçu ile görüştüğünü duyurdu.
    • 13.07.2022 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, Emirhan Topçu’ya çok yakın

    Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Wout Weghorest, Jackson Muleka ve Cenk Tosun gibi isimleri renklerine bağlamıştı.

    Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, sıranın savunma hattına geldiğini ve en az 2 tane stoper isteğini yönetime bildirdi.

    Beşiktaş’ta Serdar Saatçı’nin kadro dışı bırakılmasıyla birlikte siyah-beyazlı ekip, yerli stoper arayışına girdi.

    Bu bağlamda Emirhan Topçu ile görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlı ekibin genç oyuncuyu yakında duyurması bekleniyor.

    Bonservisi 1 milon euro

    Siyah-beyazlı ekibin, Emirhan Topçu için 1 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılında transferi noktalayacağı düşünülüyor.

    Transferin resmiyet kazanması sonrasında, genç stoper Avusturya kampının yolunu tutacak.

    Öte yandan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Valerian Ismael tarafından kampa götürülen, U19 takımında oynayan Fildişili stoper Badra Cisse’yi, Türk statüsünde için harekete geçirildiği öğrenildi.

    Beşiktaş, Emirhan Topçu’ya çok yakın #1


    İlginizi Çekebilir

    Ali Koç'tan forvet isteyen taraftara yanıt
    Futbol

    Ali Koç'tan forvet isteyen taraftara yanıt

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Ordu'da iş adamları yenişemeyince araya Vali Tuncay Sonel girdi
    Gündem

    Ordu'da iş adamları yenişemeyince araya Vali Tuncay Sonel girdi

    Görüş Bildir