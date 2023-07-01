Beşiktaş, Emrecan Bulut'u transfer etti Beşiktaş, Somaspor'un 20 yaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk transferini yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Somaspor forması giyen kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Karaköy SFK'deki performansıyla Somaspor'un dikkatini çeken genç futbolcu, geçen sezon başında 3 yıllığına Soma'ya transfer olarak 19 Temmuz 2022'de kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı.

Henüz 20 yaşındaki futbolcu ilk yılında 2. Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.

Genç yaşına rağmen ligde gol krallığı yarışını üçüncü sırada bitiren Emrecan, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu.