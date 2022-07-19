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    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

    Siyah-beyazlılar İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ile görüşmelerin başladığın açıkladı.
    • 19.07.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:07
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    Beşiktaş uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı.

    Geçtiğimiz günlerde Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla daha da önem kazanan Emrecan Uzunhan transferi noktalandı.

    İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı.

    Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ı KAP a bildirdi #1

    KAP açıklaması da geldi

    Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş, Emrecan Uzunhan ı KAP a bildirdi #2


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