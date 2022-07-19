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- Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi
Siyah-beyazlılar İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ile görüşmelerin başladığın açıkladı.
- 19.07.2022 - 14:24
- Güncelleme : 19.07.2022 - 15:07
Beşiktaş uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı.
Geçtiğimiz günlerde Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla daha da önem kazanan Emrecan Uzunhan transferi noktalandı.
İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı.
Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.
KAP açıklaması da geldi
Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.