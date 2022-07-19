Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

Siyah-beyazlılar İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ile görüşmelerin başladığın açıkladı.

Beşiktaş uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla daha da önem kazanan Emrecan Uzunhan transferi noktalandı.

İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı.

Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.

KAP açıklaması da geldi

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.