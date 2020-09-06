Beşiktaş, Enzo Roco ile yollarını resmen ayırdı

Beşiktaş, Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

750 BİN EUROLUK ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

Roco, sözleşmesinin feshi için 1,5 milyon Euro alacağının 750 bin Euro'luk kısmından vazgeçti.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.