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    Beşiktaş Fassnacht transferini bitiriyor

    Beşiktaş Fassnacht transferini bitiriyor

    Ismael’in çok istediği 28 yaşındaki Fassnacht için siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle anlaşma sağladı.
    • 30.06.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 13:44
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    Beşiktaş'ta transferde çok hareketli saatler yaşanıyor.

    Hücum bölgesindeki transferleri tamamlamaya çok yaklaşan siyah-beyazlılar, orta saha için radarına aldığı Christian Fassnacht için de büyük bir adım attı.

    Beşiktaş oyuncunun kulübüyle anlaştı

    İsviçre’de Young Boys forması giyen Fassnacht ile el sıkışan siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncunun kulübünü de ikna ederse, transferi olumlu sonuçlandıracak.

    Kariyerinde tam 8 farklı pozisyonda görev yapan tecrübeli futbolcu, bu nedenle teknik direktör Valerien Ismael’in büyük beğenisini kazandı.

    Beşiktaş Fassnacht transferini bitiriyor #1

    Hücumda bir joker gibi

    Orta sahanın sağında 88 maçta 35 gol, 15 asist üreten; sağ kanatta 71 karşılaşmada 17 gol ve 12 asistle oynayan Fassnacht; sol kanatta da 46 müsabakada 17 gol attı ve 7 asist yaptı.

    Santrfor bölgesinde 50 maçta 21 gol, 3 asistlik katkıyla oynayan yıldız futbolcu, orta sahanın solunda, 10 numarada, forvet arkasında ve merkez orta sahada da başarıyla görev yapıyor.

    2017’de Thun’dan Young Boys’a geçen Fassnacht’ın sözleşmesi Haziran 2023’te sona eriyor. Bu durumu kullanmak isteyen Beşiktaş, oyuncuyu ucuza transfer etmek istiyor.

    Beşiktaş Fassnacht transferini bitiriyor #2

    Valerien Ismael, Christian Fassnacht'ı istiyor / Haberi için tıklayın

    Beşiktaş Fassnacht transferini bitiriyor #3


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