Beşiktaş, Filistin'e destek verdiği için kovulan Youcef Atal'ı transfer ediyor Valentin Rosier'in takımdan gönderilmesine karar veren Beşiktaş, sağ beke Youcef Atal'ı transfer etmek için harekete geçti.

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Süper Lig ve Avrupa'da zor zamanlar geçiren Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier'nin, devre arası takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Formsuzluğu ve disiplinsiz tavırları nedeniyle yeni yönetimin kadroda düşünmediği futbolcunun yerine ise Filistin'e destek verdiği için Nice'te kadro dışı bırakılan Youcef Atal düşünülüyor.

Başarılı oyuncunun transferi için ocak ayında resmi olarak harekete geçilecek.

Soykırıma karşı geldi diye kovuldu

İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırım devam ederken Atal, Filistinli vaiz Mahmoud al-Hasanat'ın Allah'a "Yahudi halkına kara bir gün göndermesi" çağrısında bulunduğu bir videoyu Instagram'ına yüklemişti.

Atal'ın paylaşımı Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin eleştirilerine neden olmuş ve Estrosi, savunma oyuncusunun "Hamas teröristlerini" kınayana kadar Nice'i temsil etmemesi gerektiğini söylemişti.

Bu paylaşım yüzünden gözaltına bile alınan Atal, uzun süredir kadro dışı konumunda bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadrodaydı

Ülkesinin milli takım kampında bulunan oyuncu, Fransa’ya dönmesinin ardından kulüp yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından kadro dışı bırakıldı.

Nice'e 2018 yazında Belçika ekibi KV Kortrijk'ten katılan Atal, kulüp formasıyla çıktığı 115 maçta 12 gol ve sekiz asist kaydederken, Cezayir'in 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.