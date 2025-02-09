Beşiktaş, Florian Neuhaus'u gündemine aldı

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Devre arası transfer döneminin ilk hamlesini Keny Arroyo ile yapan Beşiktaş, sessizliğini bozmuştu.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, Arroyo'nun ardından sıradaki hamlesini orta saha bölgesine yapıyor.

Beşiktaş, bu doğrultuda rotasını Almanya Bundesliga'ya çevirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'ın hedefindeki isim Florian Neuhaus.

Siyah-beyazlılar, Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Mönchengladbach ile görüşmelere başladı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki Neuhaus'un Mönchengladbach ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Almanya Milli Takımı'nın formasını 10 kez giyen ve 2 kez gol sevinci yaşayan başarılı futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro.

1.85 boyundaki merkez orta saha, bu sezon 9 resmi maça çıktı. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.