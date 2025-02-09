Beşiktaş, Florian Neuhaus'u gündemine aldı

Devre arası transfer döneminin ilk hamlesini Keny Arroyo ile yapan Beşiktaş, sessizliğini bozmuştu.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, Arroyo'nun ardından sıradaki hamlesini orta saha bölgesine yapıyor.
Beşiktaş, bu doğrultuda rotasını Almanya Bundesliga'ya çevirdi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'ın hedefindeki isim Florian Neuhaus.
Siyah-beyazlılar, Florian Neuhaus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için Borussia Mönchengladbach ile görüşmelere başladı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
27 yaşındaki Neuhaus'un Mönchengladbach ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar kontratı bulunuyor.
PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Almanya Milli Takımı'nın formasını 10 kez giyen ve 2 kez gol sevinci yaşayan başarılı futbolcunun piyasa değeri 3.5 milyon euro.
1.85 boyundaki merkez orta saha, bu sezon 9 resmi maça çıktı. Başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.
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