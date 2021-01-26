Beşiktaş, Fode Koita'yı yedekte tutuyor

Hulk'tan indirim bekleyen Beşiktaş, istediği cevabı alamazsa Kasımpaşalı Koita'ya yönelecek.

Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gözünü transfere çevirdi.

Mutlaka bir forvet alınmasını isteyen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada, Hulk ile ilgilendiklerini söylemişti.

HULK'TAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Uzun süredir Brezilyalı yıldızın peşinde olan siyah-beyazlılar, 1.5 yıl için 4.5 milyon euro isteyen 34 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro önerdi.

Hulk'tan indirim bekleyen yönetim, alternatif olarak ise Fode Koita'yı belirledi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kartal, Hulk'tan istediği sonucu alamaması durumunda Kasımpaşa'nın kapısını çalacak.

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fransız forvet, sözleşme uzatmayacağını ve Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyince kadro dışı bırakılmıştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Hulk defterinin tamamen kapanması durumunda yakın arkadaşı olan Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile masaya oturması bekleniyor.