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- Beşiktaş, Fode Koita'yı yedekte tutuyor
Beşiktaş, Fode Koita'yı yedekte tutuyor
- Haber Merkezi
- 26.01.2021 - 12:16
- Güncelleme : 26.01.2021 - 12:36
Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gözünü transfere çevirdi.
Mutlaka bir forvet alınmasını isteyen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada, Hulk ile ilgilendiklerini söylemişti.
HULK'TAN İNDİRİM BEKLENİYOR
Uzun süredir Brezilyalı yıldızın peşinde olan siyah-beyazlılar, 1.5 yıl için 4.5 milyon euro isteyen 34 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro önerdi.
Hulk'tan indirim bekleyen yönetim, alternatif olarak ise Fode Koita'yı belirledi.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Kartal, Hulk'tan istediği sonucu alamaması durumunda Kasımpaşa'nın kapısını çalacak.
Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fransız forvet, sözleşme uzatmayacağını ve Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyince kadro dışı bırakılmıştı.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Hulk defterinin tamamen kapanması durumunda yakın arkadaşı olan Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner ile masaya oturması bekleniyor.