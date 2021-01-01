Beşiktaş forvete ve savunmaya takviye yapacak

Beşiktaş forvete ve savunmaya takviye yapacak

Süper Lig'de 2. sırada yer alan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlıların listesinde Mandzukic, Kenan Karaman ve Atakan Çankaya gibi isimler bulunuyor.

Süper Lig'de transfer dönemi 5 Ocak'ta açılıyor...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetiminin listesinde birçok isim bulunuyor.

Forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Kartal'ın gündeminde, Kasımpaşalı Koita'nın yanı sıra bir süredir boşta olan Mandzukic ile milli futbolcu Kenan Karaman'ın olduğu öğrenildi.

Aboubakar'a alternatif olabilecek bir isim arayan yönetimin, bu isimlerden birini transfer etmesi bekleniyor.

STOPER DE İSTEDİ

Sergen Yalçın'ın transfer istediği bir diğer bölge ise defans.

48 yaşındaki teknik adamın, Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya'yı çok beğendiği ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncunun alınmasını istediği öğrenildi.

Menajerler aracılığıyla görüşmelere başlayan siyah-beyazlı idareciler, 5 Ocak itibarıyla oyuncular ve kulüpleriyle masaya oturacak.