Beşiktaş, Francesco Montero'yu Arouca'ya kiraladı Beşiktaş, İspanyol savunma oyuncusu Francesco Montero'nun sezon sonuna kadar Portekiz Ligi ekibi Arouca'ya kiralandığını duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara ise bir adım uzaklıkta olan Beşiktaş'ta bir ayrılık gerçekleşti.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen ve yedek futbolcu konumunda olan İspanyol savunma oyuncusu Francesco Montero ile yollar kiralık olarak ayrıldı.

24 yaşındaki stoper, bir sezonluğuna Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralandı.

"Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcularımızdan Francisco Montero, 2023-24 sezonu sonuna kadar Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek

Montero, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'da geçirmişti.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden İspanyol isim, siyah-beyazlı formayı 46 kez giydi. Montero bu maçlarda 2 gol kaydetti.