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    Beşiktaş, Gedson Fernandes'i duyurdu

    Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
    • 23.06.2022 - 19:24
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 20:14
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    Beşiktaş, Gedson Fernandes'i duyurdu

    Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Roman Saiss'in ardından Gedson Fernandes tranferini de duyurdu.

    Siyah-beyazlı takımdan daha önce yapılan açıklamada, Gedson Fernandes ile 4+1 yıllığına anlaşmaya vardığını belirtmiş, 23 yaşındaki oyuncu için Benfica'ya 6 milyon euro transfer bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 50 pay verileceği ifade edilmişti.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes i duyurdu #1

    Rizespor'da 3 gol 3 asist kaydetti

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Rizespor'da kiralık olarak geçiren Gedson Fernandes, 11 maçta süre alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes'i duyurdu İZLE

    Beşiktaş, Gedson Fernandes i duyurdu #2

    Galatasaray'a gönderme

    Beşiktaş, paylaşımında sarı-kırmızılılara da bir göndermede bulundu. Gedson'un Rizespor'dayken Galatasaray'a attığı golün anını da paylaştı.

    Beşiktaş, Gedson Fernandes i duyurdu #3


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