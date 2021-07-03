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    Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı

    Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı

    Beşiktaş, Gökhan Töre ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 15:37
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 16:01
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    Beşiktaş transferde atağa geçti. Önemli takviyeler yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, kadrosunu da korumaya çalışıyor.

    Yabancı kuralıyla da birlikte yerli oyunculara rağbet arttı. Yerli transferlere öncelik veren kulüpler kadrolarındaki Türk oyuncularla anlaşmayı hedefliyor.

    Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı #1

    GÖKHAN TÖRE İLE YENİDEN

    Beşiktaş, Atiba'dan sonra bir transferi daha bitirdi.

    TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip 29 yaşındaki deneyimli oyuncu Gökhan Töre ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı.

    Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan Gökhan Töre, takımına 3 gol 1 asistlik performansla katkı sağlamıştı.

    Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı #2

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