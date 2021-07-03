Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı

Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı

Beşiktaş, Gökhan Töre ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş transferde atağa geçti. Önemli takviyeler yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, kadrosunu da korumaya çalışıyor.

Yabancı kuralıyla da birlikte yerli oyunculara rağbet arttı. Yerli transferlere öncelik veren kulüpler kadrolarındaki Türk oyuncularla anlaşmayı hedefliyor.

GÖKHAN TÖRE İLE YENİDEN

Beşiktaş, Atiba'dan sonra bir transferi daha bitirdi.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı ekip 29 yaşındaki deneyimli oyuncu Gökhan Töre ile yeni sezonda da devam etme kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan Gökhan Töre, takımına 3 gol 1 asistlik performansla katkı sağlamıştı.