Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
471.592
-3.12%
BTXN Coin
13.19
-0.60%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Beşiktaş, gözünü Tokmac Chol Nguen'e dikti

    Süper Lig'de bu sezon taraftarların beklentisini karşılayamayan Beşiktaş, Macaristan Ligi'nin Ferencvaroş takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen’i kadrosuna dahil etmek istiyor.
    • 21.05.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, gözünü Tokmac Chol Nguen'e dikti

    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezona iyi bir giriş yapmak için Valerien Ismael önderliğinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

    Takımın hücüm hattındaki eksiğini kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, sol kanat açığını Macaristan Ligi'nden transfer yaparak gidermek istiyor.

    Tokmac Chol Nguen'i kadrosuna katmak istiyor

    Beşiktaş'ın ligin zirvesinde yer alan Ferencvaroş takımının sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen’i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

    Kenya asıllı Norveçli futbolcunun ay sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek.

    Beşiktaş, gözünü Tokmac Chol Nguen e dikti #1

    750 bin euroluk teklif sunulacak

    Kariyerinde daha önce; Stromsgodset, Baerum ve Mjondalen gibi Norveç kulüplerinde forma giymiş olan 28 yaşındaki futbolcunun, Ferencvaroş’tan yıllık 1.3 milyon pound kazandığı bildirildi.

    Beşiktaş'ın başarılı futbolcuya 750 bin euroluk bir teklif sunacağı öğrenildi. Tarafların, pazarlıklarına devam ettiği ifade edildi.

    Beşiktaş, gözünü Tokmac Chol Nguen e dikti #2

    43 maçta 22 gole katkı sağladı

    Yönetimin bonservis yükü olmaması nedeniyle oyuncunun transferine olumlu baktığı belirtilirken bu sezon deneyimli futbolcu, takımı ile 43 maça çıktı. 12 gol ve 10 asistllik bir performans sergiledi.

    Beşiktaş, gözünü Tokmac Chol Nguen e dikti #3

    Nguen'den 'Kartal' emojili paylaşım

    Ayrıca Tokmac Chol Nguen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Uçaktan bir an paylaşan oyuncunun fotoğraf karesine 'Kartal' emojisi koyması 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı.

    Beşiktaş, gözünü Tokmac Chol Nguen e dikti #4


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    POCO F4 GT Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
    Teknoloji

    POCO F4 GT Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısı 531 oldu
    Gündem

    Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısı 531 oldu

    Görüş Bildir