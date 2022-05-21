Beşiktaş, gözünü Tokmac Chol Nguen'e dikti

Süper Lig'de bu sezon taraftarların beklentisini karşılayamayan Beşiktaş, Macaristan Ligi'nin Ferencvaroş takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen’i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezona iyi bir giriş yapmak için Valerien Ismael önderliğinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Takımın hücüm hattındaki eksiğini kapatmak isteyen siyah-beyazlılar, sol kanat açığını Macaristan Ligi'nden transfer yaparak gidermek istiyor.

Tokmac Chol Nguen'i kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş'ın ligin zirvesinde yer alan Ferencvaroş takımının sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen’i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Kenya asıllı Norveçli futbolcunun ay sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecek.





750 bin euroluk teklif sunulacak

Kariyerinde daha önce; Stromsgodset, Baerum ve Mjondalen gibi Norveç kulüplerinde forma giymiş olan 28 yaşındaki futbolcunun, Ferencvaroş’tan yıllık 1.3 milyon pound kazandığı bildirildi.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcuya 750 bin euroluk bir teklif sunacağı öğrenildi. Tarafların, pazarlıklarına devam ettiği ifade edildi.

43 maçta 22 gole katkı sağladı

Yönetimin bonservis yükü olmaması nedeniyle oyuncunun transferine olumlu baktığı belirtilirken bu sezon deneyimli futbolcu, takımı ile 43 maça çıktı. 12 gol ve 10 asistllik bir performans sergiledi.





Nguen'den 'Kartal' emojili paylaşım



Ayrıca Tokmac Chol Nguen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Uçaktan bir an paylaşan oyuncunun fotoğraf karesine 'Kartal' emojisi koyması 'Beşiktaş için İstanbul'a geliyor' şeklinde yorumlandı.