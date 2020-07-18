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- Beşiktaş, Gyasi ile anlaştı
Beşiktaş, Gyasi ile anlaştı
- Haber Merkezi
- 18.07.2020 - 09:23
Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Ganalı futbolcu Edwin Gyasi, geçtiğimiz haftalarda takımı CSKA Sofya ile yollarını ayırmış ve kırmızı-yeşilli forma ile son maçına çıkarak plaket almıştı.
BeinSports'un haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.
SÖZLEŞME 2+1 YILLIK
Beşiktaşlı yetkililerin, Ganalı futbolcuya 700 bin euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve yapılan görüşmelerin ise olumlu geçtiği belirtildi.
Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen bilgiler arasındayken; siyah-beyazlılar transferi tamamlamak için ise sezonun sona ermesini bekliyor.
52 MAÇTA 6 GOL
Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 karşılaşmada takımına 6 gol, 10 asistlik katkıda bulunmuştu.