Beşiktaş, Gyasi ile anlaştı

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği bilinen Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Ganalı futbolcu Edwin Gyasi, geçtiğimiz haftalarda takımı CSKA Sofya ile yollarını ayırmış ve kırmızı-yeşilli forma ile son maçına çıkarak plaket almıştı.

BeinSports'un haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

Beşiktaşlı yetkililerin, Ganalı futbolcuya 700 bin euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve yapılan görüşmelerin ise olumlu geçtiği belirtildi.

Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen bilgiler arasındayken; siyah-beyazlılar transferi tamamlamak için ise sezonun sona ermesini bekliyor.

52 MAÇTA 6 GOL

Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 karşılaşmada takımına 6 gol, 10 asistlik katkıda bulunmuştu.