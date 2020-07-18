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    Beşiktaş, Gyasi ile anlaştı

    Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği bilinen Edwin Gyasi ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 09:23
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    Beşiktaş, Gyasi ile anlaştı

    Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Ganalı futbolcu Edwin Gyasi, geçtiğimiz haftalarda takımı CSKA Sofya ile yollarını ayırmış ve kırmızı-yeşilli forma ile son maçına çıkarak plaket almıştı.

    BeinSports'un haberine göre; siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki futbolcu ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

    SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

    Beşiktaşlı yetkililerin, Ganalı futbolcuya 700 bin euro maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve yapılan görüşmelerin ise olumlu geçtiği belirtildi.

    Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen bilgiler arasındayken; siyah-beyazlılar transferi tamamlamak için ise sezonun sona ermesini bekliyor.

    Beşiktaş, Gyasi ile anlaştı #1

    52 MAÇTA 6 GOL

    Edwin Gyasi, CSKA Sofya ile çıktığı 52 karşılaşmada takımına 6 gol, 10 asistlik katkıda bulunmuştu.

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