Beşiktaş, Halil İbrahim Dervişoğlu'nun peşinde

Devre arasında golcü transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Ümit Milli Takım'da attığı gollerle ön plana çıkan Halil İbrahim Dervişoğlu'nu listesine aldı.

Devre arasında eski futbolcusu Cenk Tosun'u transfer etmek için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, diğer taraftan da farklı isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların, bonservisi Twente'de olan ve bu sezon Brentford takımında kiralık olarak forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun peşine düştüğü öğrenildi.

Ümit Milli Takım'da attığı gollerle adından söz ettiren 20 yaşındaki oyuncuyu Championship ekibinden kiralamak isteyen Kartal'ın, devre arasında hem Hollanda ekibiyle hem de İngiliz kulübüyle masaya oturacağı belirtildi.

ABDULLAH AVCI DA İSTİYOR

Diğer taraftan çıktığı son 2 milli maçta 4 gol kaydeden Halil'i Trabzonspor da istiyor.

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yönetimle bir görüşme yaptığı ve genç oyuncunun transfer edilmesini istediği aktarıldı.

Halil'in hangi kulübü tercih edeceği merak konusu...