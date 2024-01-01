Beşiktaş hedefi belirledi! Oliver Torres'e teklif yapılacak Beşiktaş, Sevilla’da forma giyen 29 yaşındaki 10 numara oyuncusu Oliver Torres’i kadrosuna katmak istiyor.

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Süper Lig'in ilk devresinde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 15 puan gerisinde kalan Beşiktaş, 2024 yılını iyi geçirmek istiyor.

Ligin ikinci yarısında alacağı seri galibiyetlerle yeniden yükselişe geçmek isteyen siyah-beyazlılar, yakın zamanda başlayacak devre arası transfer dönemi öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Ofansif orta saha bölgesi için transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Oliver Torres'le ilgilendiği öğrenildi.

Resmi teklif yapılacak

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Beşiktaş'ın İspanyol orta saha Oliver Torres'i yakından takip ettiği ve kısa zaman içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Yeni teknik direktörün onayı alınacak

Haberde yer alan detaya göre, siyah-beyazlıların, oyuncu ve Sevilla ile el sıkıştıktan sonra takımın başına geçecek olan yeni hocadan bu transfer için son onayı beklemeye geçmeyi planladığı aktarıldı.

29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2024’te sona erecek olması bu transfer girişiminde Beşiktaş’ın büyük kozu olarak dikkat çeken detaylar arasında.

Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Villareal ve Porto gibi önemli kulüplerin formasını giyen Torres, Sevilla'ya 2019 yılında 11 milyon euroya transfer olmuştu.

Piyasa değeri 6 milyon euro

6 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Sevilla kariyerinde 186 resmi maça çıktı. Torres, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 20 asist yaptı.

İspanya Milli Takımı'nda alt yaş kategorilerde mücadele eden orta saha oyuncusu hiç A Milli Takım forması giymedi.