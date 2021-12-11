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    Beşiktaş, hoca adaylarında yerlilere döndü

    Beşiktaş, hoca adaylarında yerlilere döndü

    Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük için yabancı hocalardan olumsuz yanıt alınca yerli hocalarla görüşmelere başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 13:05
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    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlı yönetim hoca arayışlarına başlamıştı.

    Önceliği yabancı isimler olan yönetim, Daniel Farke ve Edin Terzic gibi isimlerle görüşme sağlamıştı.

    Ancak siyah-beyazlı yönetim, yabancı hocalarla anlaşma sağlayamadı. Sezon ortasında olunması sebebiyle Beşiktaş'ı çalıştırmaya çekinen teknik adamlar diğer taraftan da yönetimin sunduğu ücreti yeterli bulmadı.

    Beşiktaş, hoca adaylarında yerlilere döndü #1

    YERLİ HOCALARLA GÖRÜŞÜLECEK

    Yabancı hocalarla anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yönetimi rotasını yerli hocalara çevirdi.

    Siyah-beyazlıların aday listesinde Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimler yer alıyor. Listenin başında ise Okan Buruk var.

    Beşiktaş, hoca adaylarında yerlilere döndü #2

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