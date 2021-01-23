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    Beşiktaş, Hulk transferinde Josef'i araya soktu

    Beşiktaş, Hulk transferinde Josef'i araya soktu

    Josef de Souza'nın, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan yakın arkadaşı Hulk'u arayarak, Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 10:50
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    Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sini kazanan ve liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Hulk'un menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlılar, ne kadar maaş istediğini sormuştu.

    1.5 yıl için 4.5 milyon euro talep eden Brezilyalı futbolcudan indirim bekleyen yönetim, bir hamle daha gerçekleştirdi.

    Beşiktaş, Hulk transferinde Josef i araya soktu #1

    "JOSEF, HULK'U ARAMIŞ"

    beIN Sports spikeri Güntekin Onay, "Josef de Souza, Hulk'u aramış ve Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğunu anlatmış." diyerek Kartal'ın transferde Josef'i araya soktuğunu belirtti.

    Oyuncudan ücretinde indirim yapmasını isteyen siyah-beyazlılar, şimdi gelecek cevabı beklemeye koyuldu.

    Beşiktaş, Hulk transferinde Josef i araya soktu #2

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