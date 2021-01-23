Beşiktaş, Hulk transferinde Josef'i araya soktu

Josef de Souza'nın, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan yakın arkadaşı Hulk'u arayarak, Türkiye'ye gelmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sini kazanan ve liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine Hulk'un menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlılar, ne kadar maaş istediğini sormuştu.

1.5 yıl için 4.5 milyon euro talep eden Brezilyalı futbolcudan indirim bekleyen yönetim, bir hamle daha gerçekleştirdi.

"JOSEF, HULK'U ARAMIŞ"

beIN Sports spikeri Güntekin Onay, "Josef de Souza, Hulk'u aramış ve Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğunu anlatmış." diyerek Kartal'ın transferde Josef'i araya soktuğunu belirtti.

Oyuncudan ücretinde indirim yapmasını isteyen siyah-beyazlılar, şimdi gelecek cevabı beklemeye koyuldu.