Beşiktaş, ikinci golcü için Patrik Schick'i istiyor

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Beşiktaş'ta gözler forvet hattına çevriliyor. Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda hareket edecek siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde kadroya yeni bir golcü katmak için çalışacak.

Ciro İmmobile'yi yedekleyebilecek, alternatif oluşturabilecek ve İtalyan forvetle yan yana oynayabilecek bir isim üzerinde durulacak. Şu anda hiçbir kulüple resmi temasa geçmeyen Kartal, adaylar üzerinde duruyor.

ALMAN BASINI YAZDI

Siyah-beyazlılar, daha önce de ilgilendikleri golcü futbolcu Patrick Schick'i yakın takipte tutuyor. Alman basını da son dönemde Schick'in Bayer Leverkusen'de geri planda kalması nedeniyle yeni bir transfere yönelebileceğini yazmıştı.

Çekyalı forvetin Leverkusen ile Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. 28 yaşındaki golcünün, ön plana çıkabileceği bir takımda forma giymek istediği bildirildi. Deneyimli yıldızın ocak ayını beklediği aktarıldı.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Patrıck Schick, hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Çekya Milli Takımı'nın da önemli bir ismi olan Schick, sol ayağını etkili kullanıyor. Giovanni Van Bronckhorst'un da yakından tanıdığı tecrübeli forvet, Leverkusen'de Boniface'in arkasında kaldı. Geçen sezonki şampiyonlukta da daha çok yedek forvet olarak şans bulan Schick, 2020-21 sezonundan beri Leverkusen'de forma giyerken, 130 maçta, 55 gol attı, 11 asist yaptı.

LİGDE BOŞ GEÇTİ

Çekyalı forvet Patrick Schick, bu sezon Bayer Leverkusen'de ligde gol atma başarısı gösteremedi. Bundesliga'da 4 maça çıkan Schick, rakip fileleri havalandıramadı. Yıldız futbolcu toplamda 7 resmi maça çıkarken sadece 1 kez gol sevinci yaşadı

KİRALAMA FORMÜLÜ

Ocak ayında kadroya kalite katabilecek bir forvet arayan Beşiktaş, Patrick Schick konusunda da hareket geçmesi halinde kiralama formülünü devreye alacak. Piyasa değeri 20 milyon euroya yakın olan Çekyalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralamanın kullanılabileceği kaydedildi.