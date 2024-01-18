Beşiktaş, Jamaal Lascelles için resmi teklif yaptı Beşiktaş, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın formasını giyen savunma oyuncusu Jamaal Lascelles'in peşinde. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki stoper için İngiliz ekibine resmi teklifte bulundu.

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Kış transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Newcastle United forması giyen yıldız isme çevirdi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles için resmi teklif yaptı.

Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Jamaal Lascelles için Beşiktaş'ın ne kadarlık bir bonservis teklif ettiği ise henüz belli değil.

22 maça çıktı

Bu sezon Newcastle United formasıyla 22 resmi maça çıkan Jamaal Lascelles bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.