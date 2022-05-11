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    Beşiktaş, Jan Vertonghen için Benfica'yla temasta

    Beşiktaş, Jan Vertonghen için Benfica'yla temasta

    Süper Lig'de gelecek sezon başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş, 35 yaşındaki stoper Jan Vertonghen için Benfica'nın kapısını çaldı. Valerien Ismael tecrübeli oyuncuyu ısrarla takımında istiyor.
    • 11.05.2022 - 11:31
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    Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, stoper konusunda da tecrübeli bir oyuncu arıyor.

    Belçika basınında yer alan haberde, Benfica forması giyen 35 yaşındaki Jan Vertongen'in siyah-beyazlı takımla görüştüğü belirtildi.

    Vida ile yolları ayırması beklenen Beşiktaş'ın Vertonghen için Portekiz kulübünün kapısını çalması bekleniyor.

    Beşiktaş, Jan Vertonghen için Benfica yla temasta #1

    Fenerbahçe de istemişti

    Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun Süper Lig'e sıcak baktığı bilinirken, başarılı oyuncuyla daha önce Fenerbahçe de ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

    Bu sezon 46 maçta görev alan Vertonghen 4034 dakika sahada kaldı.

    Beşiktaş, Jan Vertonghen için Benfica yla temasta #2


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