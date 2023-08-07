Beşiktaş, Japhet Tanganga'yı gündemine aldı Savunma bölgesi için arayışlarına devam eden Beşiktaş, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma bölgesi için bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Yaz transfer döneminde Emrecan Bulut, Jean Onana, Daniel Amartey ve Ante Rebic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Premier Lig'den bir savunmacıyı gündemine aldı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ın Tottenham forması giyen Japhet Tanganga'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Satış listesine konuldu

İngiliz basınından Daily Express'te yer alan habere göre; Tottenham, Japhet Tanganga'yı satış listesine koydu.

24 yaşındaki futbolcu için devreye giren takımlardan biri de Beşiktaş oldu. Ancak Tottenham'ın, İngiliz futbolcuyu satmak için tek şartı var. Tanganga, ya bonservis ile gönderilecek ya da zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanacak.

Sadece Tottenham forması giydi

Kariyeri boyunca yalnızca Tottenham formasını giyen savunma oyuncusu, 128 resmi maçta forma giydi.

7 milyon euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.