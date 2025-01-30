Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya kiraladı

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Beşiktaş Kulübü'nde uzun süredir beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar, Jean Onana ile vedalaştı.

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar İtalyan ekibi Genoa'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

"SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMAKTADIR"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

BEŞİKTAŞ FORMASINI 16 KEZ GİYDİ

25 yaşındaki futbolcu 2023-2024 sezonunun başında Lens'ten Beşiktaş'a 4.04 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

3 milyon euro piyasa değeri bulunan Onana, Beşiktaş formasını 16 kez giydi. Merkez orta saha, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

Öte yandan Onana, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini Fransız ekibi Marsilya'da geçirmişti.