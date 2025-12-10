Beşiktaş, Jelena Karlicic'i transfer etti

- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i transfer etti.
- Karlicic, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giydi.
- Beşiktaş, Karlicic'in katılımı için memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki forvet oyuncusu Jelena Karlicic'i renklerine bağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı. Jelena Karlicic'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON TAKIMI FATİH VATANSPOR
Karlicic, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giydi.