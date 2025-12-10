Abone ol: Google News

Beşiktaş, Jelena Karlicic'i transfer etti

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, son olarak Fatih Vatanspor'da oynayan Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı.

Yayınlama Tarihi: 10.12.2025 16:24
  • Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i transfer etti.
  • Karlicic, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giydi.
  • Beşiktaş, Karlicic'in katılımı için memnuniyetini dile getirerek başarılar diledi.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 23 yaşındaki forvet oyuncusu Jelena Karlicic'i renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Karadağlı forvet Jelena Karlicic'i kadrosuna kattı. Jelena Karlicic'e 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON TAKIMI FATİH VATANSPOR

Karlicic, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giydi.

