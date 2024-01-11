Beşiktaş, Jonas Svensson'un sözleşme detayını duyurdu

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Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor forması giyen Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Norveçli savunma oyuncusunun sözleşme detayını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 30 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

"İleriye doğru bir adım attığım için mutluyum"

Svensson, Beşiktaş'a transferinin açıklanmasının ardından, şu sözleri sarf etmişti:

İleriye doğru bir adım attığım için mutluyum. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Benim için özel bir gün ve Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum.