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    Beşiktaş, Josef de Souza'yla anlaştı

    Beşiktaş, Josef de Souza'yla anlaştı

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın, Beşiktaş ile anlaştığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 21:49
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 21:49
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    Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'yla her konuda anlaştı. Brezilyalı futbolcu kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

    Yıllık 1.3 milyon euro için anlaşan Brezillyalı oyuncu, maç başına da 10 bin Euro alacak.

    AL AHLİ İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

    Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza'nın, Beşiktaş ile 1+1 yıllık bir anlaşma imzalayacağı öğrenildi.

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