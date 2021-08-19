Beşiktaş Kaan Ayhan için bastırıyor

Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, milli oyuncu Kaan Ayhan transferinde oyuncudan olumlu dönüş alınca görüşmeleri hızlandırdı.

Stoper için Türk olması nedeniyle Kaan Ayhan’ı bir kez daha gündemine alan Beşiktaş Yönetimi, Sassuolo’yu köşeye sıkıştırmaya devam ediyor.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Takımın sadece stoper eksiği var. Kaan Ayhan ile görüşmelerimiz sürüyor. Birkaç güne kadar netleşir. Kulübünden haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; bu transferin bitmesi halinde orta sahaya bir takviye daha konusunda eli rahatlayacak olan siyah-beyazlılar, İtalyan kulübünün istediği 6 milyon euro civarında bonservis bedelini hem daha da aşağıya çekmek hem de ilk senesini kiralık olmak kaydıyla satın alma opsiyonunu sözleşmeye ekletmek istiyor.

OYUNCU DA GELMEK İSTİYOR

Kaan Ayhan ise transfer konusunda Beşiktaş’a yeşil ışık yakarken, oyuncunun bu tercihinin de Beşiktaş’ın yaptığı transfer pazarlıklarında etkili olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'ın Kaan Ayhan'ı transfer etmek istemesindeki en büyük etkenlerden birisinin de tecrübeli savunmacının çok yönlü olarak forma giyebiliyor olması. Kaan Ayhan'ın asıl mevkisi stoper olmasına rağmen milli futbolcu, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da çok sayıda maçta forma şansı buldu.

Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek. Tecrübeli savunmacı, İtalya Serie A ekibinin formasıyla 20 resmi maçta süre aldı. Kaan Ayhan, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Alman pasaportu da bulunan Türk futbolcu, A takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti. Kaan Ayhan, A Milli Futbol Takımı'nda 40 resmi maçta süre aldı. Tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmalarda 4 gol atma başarısı gösterdi.