Beşiktaş Kaan Ayhan için yeni teklif yaptı

Beşiktaş Kaan Ayhan için yeni teklif yaptı

Takımı Sassuolo'ya ayrılmak istediğini belirten Kaan Ayhan için siyah-beyazlılar, 1 yıllığına kiralama teklifi sundu.

Kaan Ayhan, Sassuolo’ya veda etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu, geçen sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinden ayrılmaya karar verdi.

Kararını Sassuolo yetkililerine bildiren milli futbolcu, gelen teklifleri değerlendirecek.

Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçti.

1 YILLIK KİRALAMA TEKLİFİ

İtalyan ekibi ile anlaşmaya sağlamaya çalışan siyah-beyazlılar, Kaan’ı 1 yıllığına kiralamak için teklifini sundu.

Kaan’ın ayrılma isteği üzerine Beşiktaş ve Sassuolo arasındaki görüşmeler hız kazandı.

SATIN ALINIRSA SÖZLEŞME 4 YILLIK OLACAK

Ntv Spor’un haberine göre; milli futbolcu, bonservisi ile transfer olması halinde ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon başında 2.5 milyon euro karşılığında Fortuna Düsseldorf’ta Sassuolo’ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibi ile 20 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu A Milli takım formasını ise 40 kez giydi.