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Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın peşinde
Beşiktaş, geçtiğimiz yaz ayında kadrosuna katmayı başaramadığı Kaan Ayhan’ı Ocak ayında takıma kazandırmak istiyor.
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 14:34
- Güncelleme : 05.10.2021 - 14:40
Transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı yıldızlarla sezona güzel bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, sadece tek hamle konusunda istediğini alamamıştı.
İtalya Serie A ekibi Sassoulo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan yönetim, 26 yaşındaki futbolcu konusunda pes etmeme kararı aldı.
Başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama hamleleri, İtalyan kulübü tarafından kabul edilmeyen idareciler, ocak ayında strateji değiştirecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE HAREKETE GEÇİLECEK
Fanatik’in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin, ara transfer dönemi öncesinde yeşil-siyahlı kulüple görüşüp Kaan’ı bonservisiyle almak için temaslarda bulunacağı öğrenildi.