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    Beşiktaş, Kaan Kalafat'ı Macaristan'a kiraladı

    Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Almos Kaan Kalafat, Macaristan 2. Lig ekiplerinden Debrecen ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 15:23
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    Beşiktaş, Kaan Kalafat'ı Macaristan'a kiraladı

    Beşiktaş, süre alması için bir genç oyuncuyu daha kiralık olarak gönderdi.

    Macaristan 2. Lig ekiplerinden Debrecen, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Almos Kaan Kalafat'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

    GERİ ÇAĞIRMA OPSİYONU VAR

    Macaristan ekibinin yaptığı açıklamada, Kalafat'ın 1,5 yıllığına kiralandığı kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş'ın, istediği an geri çağırma opsiyonunu da anlaşmaya eklediği belirtildi.

    Beşiktaş, Kaan Kalafat ı Macaristan a kiraladı #1

    ALMOS KAAN KALAFAT KİMDİR?

    2013'ten bu yana Beşiktaş altyapısında top koşturan Almos Kaan Kalafat, 2019'da profesyonelliğe adım attı.

    Beşiktaş ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, Bakırköy doğumlu olmasına rağmen Macaristan Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında da top koşturdu.

    Bu sezon U19 Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken yetenekli futbolcu, 27 maçta 12 gollük performansıyla öne çıkmıştı.

    Beşiktaş, Kaan Kalafat ı Macaristan a kiraladı #2

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