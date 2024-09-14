Haber Merkezi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine bir takviye gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Lara Pintassilgo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI DİLİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı. Lara Pintassilgo'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz.

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Emre Çalışkan
Editör