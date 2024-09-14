Haber Merkezi
Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine bir takviye gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Portekizli futbolcu Lara Pintassilgo'yu renklerine bağladığını duyurdu.
"NİCE BAŞARILARA İMZA ATMASINI DİLİYORUZ"
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli hücum oyuncusu Lara Pintassilgo'yu kadrosuna kattı. Lara Pintassilgo'ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz.
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