Beşiktaş, Kamil Grosicki ile anlaştı

Beşiktaş, West Bromwich'in Polonyalı kanat oyuncusu Kamil Grosicki ile prensipte anlaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosuna sürpriz bir kanat transferi yapmaya hazırlanıyor.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Bromwich Albion'dan Kamil Grosicki ile prensip anlaşmasına vardı. Polonyalı futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi.

SERGEN HOCA OLUMLU RAPOR VERDİ

Sergen Yalçın'ın istediği Kamil Grosicki transferinde büyük oranda anlaşma sağlandı. Slaven Bilic de Beşiktaş'a bu transfer için olumlu rapor verdi.

Leeds United'ın ardından ikinci olarak Premier Lig'e çıkan West Bromwich Albion'da 42 maçta forma giyen 32 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki'nin West Bromwich Albion ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.