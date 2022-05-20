Beşiktaş, Kazımcan Karataş'ı gündemine aldı

Beşiktaş, gelecek sezon iyi bir ekip oluşturmak için çalışmalara şimdiden başladı. Diğer yandan siyah-beyazlı takımın, Altay'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, Valerien Ismael önderliğinde önümüzdeki sezon fark yaratacak bir ekip kurmaya çalışıyor.

27,81 yaş ortalamasına sahip siyah-beyazlı ekip, kadroya genç oyuncular dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rıdvan Yılmaz'ın Serie A ekiplerinden Torino'ya transferinin gerçekleşebileceğini göze alan Beşiktaş, gündemine Altay'ın genç sol beki Kazımcan Karataş'ı aldı.

"Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini duydum"

Konuyla ilgili İzmir ekibinin teknik direktörü Sinan Kaloğlu, resmi bir teklifin olmadığını belirterek, "Çok beğendiğim bir oyuncu. Sol bekte çok başarılı oldu. Genç oyunculara benim yaşadığım sıkıntıları yaşamamaları için özgürlük tanıyorum. Hata da yapsalar oynatıyorum. Kazımcan 19 yaşında, sol ayağı iyi, dinamik bir oyuncu, U 19 milli takımında da oynuyor. Transfer etmek istiyorlar. Resmî bir teklif var mı onu bilmiyorum; ama Beşiktaş ve Galatasaray 'ın istediğini duydum. Bu kulüplerin hepsinin ilgilendiğini biliyorum." açıklamasını yaptı.

24 maçta forma giydi

Bu sezon Altay formasıyla tüm kulvarlarda 24 müsabakada görev yapan 19 yaşındaki sol bek, takımına 2 asist ile katkı sağladı.

Aynı zamanda genç oyuncunun, İzmir ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kazımcan Karataş, forvet mevkisinde forma giyerken Mustafa Denizli tarafından sol beke devşirilmişti. Genç oyuncu ayrıca sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde de forma giyebiliyor.