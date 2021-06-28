Euro
10.4335
-0.32%
Dolar
8.7397
-0.28%
Altın
499.22
-0.57%
Borsa
1.382
-0.73%
Bitcoin
297.583
2.93%
EXEN Coin
30.50
-0.84%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

    Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

    Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, A Milli futbolcumuz Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına vardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    5 Temmuz'da ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Beşiktaş’ta gözler yerli transfere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu tarihe kadar en az 2-3 futbolcunun transfer edilmesini istiyor.

    Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan’la da prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, hafta içinde bu iki oyuncunun transferini sonlandırmaya ve resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

    Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi #1

    EURO 2020’DE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

    EURO 2020’de gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kenan’a Beşiktaş yönetimi, yeni yabancı kuralının 8+6 olması nedeniyle sıcak bakıyor.

    Kenan Karaman ile yaptığı görüşmelerde belli bir noktaya gelen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onay vermesiyle süreci hızlandırdı ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

    Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi #2

    29 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST

    27 yaşındaki oyuncuyla imzaları atmaya yakın olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin son görüşmeyi yaparak bu transferi resmen bitirmesi bekleniyor.

    Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 29 maçta, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

    Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir