Beşiktaş, Kenan Karaman transferini bitirdi

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi, A Milli futbolcumuz Kenan Karaman'la prensip anlaşmasına vardı.

5 Temmuz'da ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Beşiktaş’ta gözler yerli transfere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu tarihe kadar en az 2-3 futbolcunun transfer edilmesini istiyor.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan’la da prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, hafta içinde bu iki oyuncunun transferini sonlandırmaya ve resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

EURO 2020’DE ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

EURO 2020’de gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kenan’a Beşiktaş yönetimi, yeni yabancı kuralının 8+6 olması nedeniyle sıcak bakıyor.

Kenan Karaman ile yaptığı görüşmelerde belli bir noktaya gelen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onay vermesiyle süreci hızlandırdı ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

29 MAÇTA 7 GOL 2 ASİST

27 yaşındaki oyuncuyla imzaları atmaya yakın olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin son görüşmeyi yaparak bu transferi resmen bitirmesi bekleniyor.

Kenan Karaman, bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 29 maçta, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.