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- Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a kiraladı
Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a kiraladı
Beşiktaş, genç oyuncularından Kerem Kalafat'ın Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
- 29.06.2022 - 13:20
Transfer sezonunda Süper Lig ekipleri takımlarını güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor.
Beşiktaş , Kerem Kalafat'ın 1 yıllığına Çaykur Rizespor 'a kiralandığını açıkladı.
"Yeni kulübünde başarılar dileriz"
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Rizespor’a geçici transfer olmuştur.
Kerem Kalafat’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri kullanıldı.