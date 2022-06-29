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    Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a kiraladı

    Beşiktaş, genç oyuncularından Kerem Kalafat'ın Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
    • 29.06.2022 - 13:20
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    Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Rizespor'a kiraladı

    Transfer sezonunda Süper Lig ekipleri takımlarını güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor.

    Beşiktaş , Kerem Kalafat'ın 1 yıllığına Çaykur Rizespor 'a kiralandığını açıkladı.

    "Yeni kulübünde başarılar dileriz"

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Rizespor’a geçici transfer olmuştur.

    Kerem Kalafat’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

    Beşiktaş, Kerem Kalafat ı Rizespor a kiraladı #1

    Beşiktaş, Kerem Kalafat ı Rizespor a kiraladı #2


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