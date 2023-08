Beşiktaş, Kerem Kalafat'la yollarını ayırdı

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Fatih Karagümrük deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetle başlayan Beşiktaş, ligin 2. haftasında evinde Pendikspor'la 1-1 berabere kalarak sezona 4 puanla başladı.

Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı takımda ise bir veda yaşandı.

Beşiktaş, kulübün altyapısından yetişen sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu, kariyerine 1. Lig ekiplerinden Çorumspor'da devam edecek.

"Futbol kariyerinde başarılar dileriz"

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş aileme sonsuz teşekkürler ediyorum"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kerem, Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti:

9 yaşında yavru kartal olarak girdiğim kulüpten Beşiktaş'ın yetiştirdiği profesyonel bir futbolcu olarak ayrılıyorum.



Bu zamana kadar çocukluğumun, 12 senemin geçtiği Beşiktaş kulübümde şanlı formayı giymenin hayaliyle yaşadım ve o şanlı forma ile sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.



Beşiktaş'a geldiğim günden beri üzerimde emeği olan tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve idari kadroya sonsuz teşekkürlerimi sunarım



Hayatımın en güzel günlerini geride bırakarak yeni maceralara atıldığımı duyurmak istiyorum. Desteğini benden bir an bile esirgemeyen Beşiktaş aileme sonsuz teşekkürler ediyorum Hakkınızı Helal Edin.. Kerem Kalafat