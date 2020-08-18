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- Beşiktaş, Koita'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Koita'yı transfer etmek istiyor
Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk ile Mame Thiam'i bedelsiz olarak Galatasaray ile Fenerbahçe'ye vermesi, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Fode Koita.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 15:41
- Güncelleme : 18.08.2020 - 15:41
N'Sakala ile Mensah'ı kadrosuna katan, Welinton'la da büyük oranda anlaşan Beşiktaş'ta yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların gündemine, Kasımpaşa'nın Gineli santraforu Bengali Fode Koita geldi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
İstanbul ekibinin Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a ile Mame Thiam'ı ise Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak vermesinin ardından harekete geçen Kartal'ın, 29 yaşındaki futbolcu için Paşa'nın kapısını çaldığı öğrenildi.
Kasımpaşa'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli golcüyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.