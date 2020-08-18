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Beşiktaş, Koita'yı transfer etmek istiyor

Beşiktaş, Koita'yı transfer etmek istiyor

Kasımpaşa'nın Fatih Öztürk ile Mame Thiam'i bedelsiz olarak Galatasaray ile Fenerbahçe'ye vermesi, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise Fode Koita.